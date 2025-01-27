ЗМІ: ЄС погодив символічні санкції проти Грузії, Угорщина і Словаччина були проти
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу ухвалили рішення щодо припинення дії безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів.
Про це пише "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".
Як відомо, у понеділок, 27 січня, зібралася Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу. Під час неї очільники МЗС країн-членів ЄС ухвалили рішення щодо припинення дії безвізового режиму для власників грузинських дипломатичних паспортів.
Мовник зазначає, що воно набуде чинності найближчими днями.
Також додається, що Словаччина та Угорщина виступили проти, проте це не вплинуло на результат, оскільки для ухвалення рішення потрібна лише кваліфікована більшість.
Цю інформацію також підтверджує редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк.
"ЄвроПравда" вже повідомляла, що призупинення безвізового режиму для власників дипломатичних паспортів Грузії не потребує консенсусної згоди всіх країн-членів, однак буде радше символічним, оскільки грузинські посадовці мають, окрім дипломатичних, і звичайні паспорти. А за ними безвіз діятиме і далі.
Цього ж дня парламентська асамблея Ради Європи поставила під сумнів повноваження грузинської делегації, до якої увійшли лише представники "Грузинської мрії", і має ухвалити рішення щодо їхньої присутності в Асамблеї.
Ці події є реакцією на антизахідний розворот Грузії, курс на який грузинська влада загострила у минулому році. Кульмінацією стала відмова піднімати питання переговорів про вступ до ЄС до початку 2029 року.
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