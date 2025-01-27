Глава МИД Грузии раскритиковала символические санкции ЕС против ее дипломатов и чиновников

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили раскритиковала решение глав МИД стран-членов ЕС о приостановлении действия визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов.

Об этом говорится в заявлении на сайте МВД Грузии, сообщает "Европейская правда".

Бочоришвили отметила, что такое решение пойдет вразрез с целью ЕС оздоровить и улучшить отношения с Грузией.

"Если сторона ЕС скажет дипломатам, владельцам дипломатических паспортов, что они представляют угрозу общественному порядку в ЕС, в странах-членах ЕС, это будет лишено всякого основания и не будет служить цели увидеть готовность ЕС улучшить отношения с Грузией", – заявила глава МИД Грузии.

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Это решение, отметила она, будет очень печальным, которое существенно осложнит отношения Грузии с ЕС и будет направлено на ухудшение, а не на улучшение этих отношений.

"Это техническое решение. Посмотрим, какая страна приведет в исполнение это решение Совета Европейского Союза. Для нас отношения с ЕС важны в более широкой картине", – заявила Бочоришвили.

Напомним, 27 января 2025 года главы МИД стран-членов ЕС поддержали решение о приостановлении действия визовой либерализации для обладателей грузинских дипломатических и служебных паспортов.

Ранее сообщалось, что Словакия и Венгрия выступили против принятия этих санкций, однако это не повлияло на результат, поскольку для принятия решения требуется лишь квалифицированное большинство.

"ЕвроПравда" уже сообщала, что приостановление безвизового режима для владельцев дипломатических паспортов Грузии будет скорее символическим, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А по ним безвиз будет действовать и дальше.

Новые ограничения являются реакцией на антизападный разворот Грузии, курс на который грузинская власть обострила в прошлом году. Кульминацией стал отказ поднимать вопрос переговоров о вступлении в ЕС до начала 2029 года.

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