Канада покарала дружину Лукашенка і КДБ Білорусі

Міністерство закордонних справ Канади у понеділок, 27 січня, оголосило про запровадження санкцій проти Білорусі у відповідь на грубі та систематичні порушення прав людини режимом Александра Лукашенка.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні канадського МЗС.

Під санкції Канади потрапили 10 фізичних і 12 юридичних осіб у Білорусі, зокрема повʼязані з іншими підсанкційними білоруськими особами, причетними до порушень прав людини. Серед них зокрема згадується дружина Лукашенка Галина.

У санкційному переліку також згадуються білоруські силові структури – ОМОН, КДБ і Головне управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією (відоме як ГУБОПиК).

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Вони за вказівкою режиму "постійно брали участь у грубих і систематичних порушеннях прав людини шляхом репресій, насильства та інших зловживань щодо білоруського населення", зазначає МЗС Канади.

Решта девʼять юридичних осіб є підприємствами білоруського військово-промислового комплексу, які постачають військове обладнання Росії для використання у війні проти України.

Нові санкції Канади були оголошені в координації з Великою Британією після фіктивних президентських виборів у Білорусі, на яких Лукашенку намалювали перемогу з результатом 87%.

Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія у спільній заяві відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.