Канада наказала жену Лукашенко и КГБ Беларуси

Министерство иностранных дел Канады в понедельник, 27 января, объявило о введении санкций против Беларуси в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека режимом Александра Лукашенко.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении канадского МИД.

Под санкции Канады попали 10 физических и 12 юридических лиц в Беларуси, в том числе связанные с другими подсанкционными беларусскими лицами, причастными к нарушениям прав человека. Среди них в частности упоминается жена Лукашенко Галина.

В санкционном перечне также упоминаются беларусские силовые структуры – ОМОН, КГБ и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (известное как ГУБОПиК).

Реклама:

Они по указанию режима "постоянно участвовали в грубых и систематических нарушениях прав человека путем репрессий, насилия и других злоупотреблений в отношении беларусского населения", отмечает МИД Канады.

Остальные девять юридических лиц являются предприятиями беларусского военно-промышленного комплекса, которые поставляют военное оборудование России для использования в войне против Украины.

Новые санкции Канады были объявлены в координации с Великобританией после фиктивных президентских выборов в Беларуси, на которых Лукашенко нарисовали победу с результатом 87%.

Европейский Союз, Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия в совместном заявлении отказались признавать "выборы" президента Беларуси 26 января свободными и справедливыми.