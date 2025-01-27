Британія ввела санкції проти білоруських посадовців і компаній після "виборів"

У понеділок, 27 січня, Міністерство закордонних справ Великої Британії оновило санкційний список щодо Білорусі, внісши до нього шість білоруських посадовців та три юридичні особи у відповідь на "президентські вибори", які пройшли 26 січня.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на заяву, яку опублікувли на урядовому сайті Британії.

Зазначимо, під санкції потрапили голова білоруської Центральної виборчої комісії, троє співробітників слідчого ізолятора, а також двоє керівників білоруської служби державної безпеки ГУБОПиК.

Окрім цього, під санкції потрапили білоруські виробники військової техніки.

Реклама:

Окрім цього, Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія у спільній заяві відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.

У заяві засудили "фіктивні президентські вибори" в Білорусі та постійні порушення прав людини з боку білоруського режиму Александра Лукашенка.

Як відомо, ЦВК Білорусі намалювала Лукашенку майже 87% голосів.

Нагадаємо, у ЄС заявили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі 26 січня. Заяву від імені усіх 27 країн не вдалося узгодити через опір Угорщини – за даними ЗМІ, вона лишилась єдиною блокуючою країною після того, як Словаччина все ж підтримала заяву.

Лукашенко заявив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.