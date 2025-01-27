ЄС, Британія і Канада засудили фіктивні "вибори" Лукашенка

Європейський Союз, Австралія, Велика Британія, Канада і Нова Зеландія у спільній заяві відмовились визнавати "вибори" президента Білорусі 26 січня вільними та справедливими.

Як повідомляє "Європейська правда", текст спільної заяви поширила Європейська служба зовнішніх справ.

У заяві засуджуються "фіктивні президентські вибори" в Білорусі та постійні порушення прав людини з боку білоруського режиму Александра Лукашенка.

"Жодні вибори не можуть вважатися вільними, справедливими або такими, що відповідають міжнародним стандартам, якщо вони проводяться в атмосфері постійних репресій, що супроводжуються придушенням громадянського суспільства, свавільними затриманнями та обмеженнями реальної політичної участі", – наголошують західні держави.

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Вони також закликали відпустити на свободу утримуваних режимом Лукашенка понад 1250 політичних в'язнів та припинити порушення прав людини.

"Ми підтримуємо білоруський народ і визнаємо його право визначати своє майбутнє у справді вільний і справедливий спосіб, без страху, утисків і зовнішнього втручання", – додали ЄС і західні держави.

Як відомо, центральна виборча комісія Білорусі намалювала Лукашенку майже 87% голосів.

Раніше в ЄС заявили про фіктивність і нелегітимність "виборів" президента Білорусі 26 січня. Заяву від імені усіх 27 країн не вдалося узгодити через опір Угорщини – за даними ЗМІ, вона лишилась єдиною блокуючою країною після того, як Словаччина все ж підтримала заяву.

Сам Лукашенко говорив, що йому "фіолетово", чи визнають на Заході "вибори" президента.