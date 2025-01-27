В ЄС досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії

Глави МЗС країн ЄС досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішні політки і політики безпеки Кая Каллас на пресконференції в Брюсселі після Ради ЄС на рівні глав МЗС, повідомляє "Європейська правда".

За її словами, ситуація на Близькому Сході була важливою частиною порядку денного сьогоднішньої зустрічі міністрів.

"Ми досягли політичної згоди на послаблення санкцій щодо Сирії. Це може дати поштовх сирійській економіці і допомогти країні знову стати на ноги", – сказала Каллас.

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"Хоча ми і прагнемо рухатися швидко у цьому напрямку, ми також готові змінити курс, якщо ситуація погіршиться", – додала вона.

За її словами, паралельно ЄС збільшує гуманітарну допомогу і зусилля з відбудови Сирії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Європейський Союз може незабаром припинити санкції проти Сирії, пов'язані з енергетикою і транспортом, але ще не домовився про те, чи послаблювати обмеження на фінансові транзакції.

Зазначимо, у грудні 2024 року два конгресмени США закликали призупинити дію деяких санкцій проти Сирії, щоб послабити тиск на її зруйновану економіку після повалення режиму Башара Асада.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон у грудні заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили режим Асада.