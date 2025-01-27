В ЕС достигли политического согласия на ослабление санкций в отношении Сирии

Главы МИД стран ЕС достигли политического согласия на ослабление санкций в отношении Сирии после падения режима Башара Асада.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас на пресс-конференции в Брюсселе после Совета ЕС на уровне глав МИД, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, ситуация на Ближнем Востоке была важной частью повестки дня сегодняшней встречи министров.

"Мы достигли политического согласия на ослабление санкций в отношении Сирии. Это может дать толчок сирийской экономике и помочь стране снова встать на ноги", – сказала Каллас.

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"Хотя мы и стремимся двигаться быстро в этом направлении мы также готовы изменить курс, если ситуация ухудшится", – добавила она.

По ее словам, параллельно ЕС увеличивает гуманитарную помощь и усилия по восстановлению Сирии.

Ранее СМИ сообщали, что Европейский Союз может вскоре прекратить санкции против Сирии, связанные с энергетикой и транспортом, но еще не договорился о том, ослаблять ли ограничения на финансовые транзакции.

Отметим, в декабре 2024 года два конгрессмена США призвали приостановить действие некоторых санкций против Сирии, чтобы ослабить давление на ее разрушенную экономику после свержения режима Башара Асада.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в декабре заявили, что готовы сотрудничать с повстанческими группами, которые свергли режим Асада.