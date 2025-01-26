Reuters: ЄС готує зняття санкцій з Сирії, але не всіх і не відразу

Європейський Союз може незабаром припинити санкції проти Сирії, пов'язані з енергетикою і транспортом, але ще не домовився про те, чи послаблювати обмеження на фінансові транзакції.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо агентству Reuters від трьох дипломатів, а також з підготовленого в ЄС документа.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять це питання на зустрічі в Брюсселі в понеділок. Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас заявила в середу агентству, що вона сподівається на досягнення політичної угоди про пом'якшення санкцій на цій зустрічі.

Посадовці вважають, що транспорт є ключовим фактором у відновленні повноцінної роботи сирійських аеропортів, що може сприяти поверненню біженців.

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Енергетика та електрика також вважаються важливими для поліпшення умов життя, що допоможе стабілізувати країну і заохотити громадян повертатися.

Згідно з документом ЄС, дипломати з 27 країн-членів рекомендували вжити швидких заходів для призупинення обмежень "в секторах, необхідних для економічної стабілізації і запуску економічної реконструкції Сирії, таких як енергетика і транспорт".

Дипломати також рекомендували "оцінити варіанти відновлення банківських та інвестиційних відносин з Сирією".

Згідно з позицією дипломатів, послаблення обмежувальних заходів ЄС буде здійснюватися поетапно, з регулярною оцінкою того, чи дозволяють умови в Сирії подальше призупинення санкцій.

Формулювання документа є компромісом між столицями ЄС. Деякі уряди хочуть діяти швидко, щоб призупинити санкції, в той час як інші віддають перевагу більш обережному і поступовому підходу, щоб Європа зберегла важелі впливу.

Якщо політична угода буде оголошена в понеділок, європейські посадовці почнуть працювати над технічними деталями призупинення санкцій.

Згідно з планами, низка санкцій мають залишитися в силі, в тому числі ті, що пов'язані з режимом Асада, незаконною торгівлею наркотиками і зброєю.

Зазначимо, у грудні 2024 року два конгресмени США закликали призупинити дію деяких санкцій проти Сирії, щоб послабити тиск на її зруйновану економіку після повалення режиму Башара Асада.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і президент Франції Емманюель Макрон у грудні заявили, що готові співпрацювати з повстанськими групами, які повалили режим Асада.