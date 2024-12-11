ЗМІ: У Конгресі США пропонують пом'якшити санкції проти Сирії після падіння режиму Асада

Два конгресмени США закликали призупинити дію деяких санкцій проти Сирії, щоб послабити тиск на її зруйновану економіку після повалення режиму Башара Асада.

Про це йдеться в листі американських законодавців, з яким ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Лист до держсекретаря США Ентоні Блінкена, міністерки фінансів Джанет Єллен та радника з питань нацбезпеки Джейка Саллівана підписали представник республіканців Джо Вілсон, який очолює підкомітет у закордонних справах Палати представників з питань Близького Сходу, та представник демократів Брендан Бойл, який очолює кокус "Вільна Сирія".

У листі йдеться про можливе продовження ще на п'ять років санкцій, які були запроваджені після набуття чинності американського "Акту Цезаря" у 2020 році, і які поширювались на всі сектори сирійського бізнесу і на всіх громадян, які мають справу з Сирією або з російськими та іранськими структурами в країні.

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Водночас Вілсон і Бойл пишуть, що санкції позбавили Асада ресурсів для підтримки його армії та зрештою сприяли її краху.

Законодавці зазначають, що, незважаючи на важливість збереження санкцій щодо колишніх урядовців, вони вважають, що "інші частини законодавства – такі як секторальні санкції та санкції, пов'язані з реконструкцією, – мають бути призупинені".

У листі йдеться про те, що США повинні видавати винятки із санкцій для стимулювання економічного розвитку та іноземних інвестицій і "зміцнення доброї волі", не зачіпаючи при цьому заходів проти терористичних угруповань.

"Для скасування санкцій і експортного контролю проти Сирії необхідний продуманий і поетапний підхід", – ідеться в листі Вілсона і Бойла.

Також ЗМІ повідомляли, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада.

У вівторок держсекретар США Ентоні Блінкен озвучив умови, за яких Штати визнають і підтримають нову владу у Сирії.