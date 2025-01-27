Глава МЗС Польщі: Трамп міг вплинути на рішення Орбана не ветувати продовження санкцій

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що новий президент США Дональд Трамп міг вплинути на рішення Угорщини не ветувати продовження санкцій проти Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Радослав Сікорський взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС у Брюсселі, де було прийнято рішення про продовження економічних обмежень, накладених на Росію через війну в Україні. Угорщина блокувала це рішення, але згодом зняла свої заперечення, що, на думку Сікорського, стало результатом втручання президента Трампа.

За словами Сікорського, рішення Угорщини відкликати своє вето було пов'язане із заявою президента Трампа, який чітко назвав Владіміра Путіна агресором і пригрозив санкціями проти Росії, якщо Москва не погодиться на мирні переговори. Міністр вважає, що це була перша така однозначна позиція Трампа з цього питання, яка спонукала Угорщину змінити свою думку.

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"Я думаю, що президент Трамп тут допоміг", – сказав польський міністр.

Минулого тижня Трамп заявив, що Вашингтон запровадить високі податки, тарифи та санкції проти Росії, якщо найближчим часом не буде досягнуто угоди про припинення війни в Україні.

Глава польського уряду Дональд Туск у п'ятницю написав на платформі X (Twitter): "Якщо Віктор Орбан дійсно заблокує європейські санкції у вирішальний момент війни, буде абсолютно ясно, що він грає в команді Путіна, а не в нашій, у цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи".

Міністр закордонних справ вважає, що з угорської блокади мають винести уроки "наші польські націоналісти".

"Одностайність, liberum veto не завжди відповідає польським національним інтересам, тому що виявляється, що якщо йдеться про санкції проти поганих акторів, поганих людей і недружніх нам країн, то принцип одностайності може перешкодити нам приймати рішення, які відповідають польським інтересам", – заявив Радослав Сікорський.

Журналісти повідомляли, що Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".