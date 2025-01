ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС: вимагають тиснути на Україну

Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Як пише "Європейська правда", про такі деталі дізналися редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк та журналіст The Wall Street Journal Лоранс Норман.

Джозвяк зазначає, що Будапешт домігся ухвалення заяви, у якій буде йтися про те, що ЄС проситиме від України "запевнень" щодо збереження постачання трубопровідної нафти до країн ЄС.

"Ключовий пункт заяви (ще не схваленої) – що ЄС звернеться до України і проситиме запевнень стосовно збереження постачання трубопровідної нафти до ЄС. Це має уможливити "зелене світло" Угорщини для продовження санкцій проти Росії", – пише він.

