ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС: вимагають тиснути на Україну

Угорщина вимагає від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та вести діалог про транзит газу в обмін на свою згоду підтримати продовження економічних санкцій проти РФ.

Як пише "Європейська правда", про такі деталі дізналися редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк та журналіст The Wall Street Journal Лоранс Норман.

Джозвяк зазначає, що Будапешт домігся ухвалення заяви, у якій буде йтися про те, що ЄС проситиме від України "запевнень" щодо збереження постачання трубопровідної нафти до країн ЄС.

"Ключовий пункт заяви (ще не схваленої) – що ЄС звернеться до України і проситиме запевнень стосовно збереження постачання трубопровідної нафти до ЄС. Це має уможливити "зелене світло" Угорщини для продовження санкцій проти Росії", – пише він.

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the key point of the statement (not yet adopted) is that the will approach 🇺🇦 to request assurances regarding the maintenance of oil pipeline transfers to the EU. This should allow 🇭🇺 to give green light to 🇷🇺 sanctions roll over https://t.co/Fl2mQrmiqv – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 27, 2025

Лоранс Норман наводить рядки з проєкту заяви. Там йдеться, що Єврокомісія "готова продовжити дискусії з Україною стосовно постачань до Європи через українську ГТС відповідно до міжнародних зобов’язань України" і для цього Єврокомісія буде готова залучати у процес Угорщину і Словаччину.

Також у проєкті йдеться, що ЄК "звернеться до України з метою просити запевнень стосовно збереження постачання трубопровідної нафти до ЄС".

“…the Commission is ready to associate Hungary in the process (along with Slovakia)… 3. The Commission will approach Ukraine to request assurances regarding the maintenance of oil pipeline transfers to the EU.” -2- – laurence norman (@laurnorman) January 27, 2025

Раніше ЗМІ дізналися, що Угорщина погодилась на продовження санкцій проти РФ терміном ще на пів року в обмін на заяву ЄС, що стосується занепокоєння Будапешта щодо "енергетичної безпеки".

Минулого тижня угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі "надурити угорців" у питанні газу та закликав ЄС змусити Київ "відкрити вентилі".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Орбан заблокує продовження санкцій, то засвідчить, що "грає у команді Путіна".