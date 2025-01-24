Орбан хоче, щоб ЄС переконав Україну "відкрити вентилі"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Україну у спробі обманути угорців, коли мова стосується поставок газу, та закликав ЄС змусити українців "відкрити вентилі" з газом.

Про це Орбан сказав під час традиційного п’ятничного інтерв’ю державному радіо, його цитує видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

У розмові Орбан торкнувся російсько-української війни і теми поставок газу.

"Українці намагаються нас надурити", – сказав він, зазначивши, що українці намагаються підвищити ціни на енергоносії.

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"Якби українці не гралися з нами, ціни на енергоносії не були б там, де вони є, і бензин не був би таким дорогим", – сказав він. Орбан додав, що з введенням санкцій "у нас забрали 7,500 мільярдів форинтів".

Він сказав, що просив відкрити газотранспортні маршрути, закриття яких нібито призвело до зростання цін на енергоносії в Угорщині. Орбан намагається "переконати наших друзів у Брюсселі" переконати українців, що "угорці не повинні бути єдиними, хто оплачує рахунки за санкції".

"Все, що потрібно – це телефонний дзвінок: дорогі українські товариші, відкрийте вентилі", – сказав угорський прем'єр-міністр.

Нещодавно Орбан пообіцяв "дати відсіч" Україні за те, що вона з 1 січня припинила транзит російського газу.

Також Угорщина натякнула, що закриє Україні шлях до ЄС через зупинку транзиту енергоресурсів.