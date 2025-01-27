Глава МИД Польши: Трамп мог повлиять на решение Орбана не ветировать продление санкций

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что новый президент США Дональд Трамп мог повлиять на решение Венгрии не ветировать продление санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Радослав Сикорский принял участие во встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Брюсселе, где было принято решение о продлении экономических ограничений, наложенных на Россию из-за войны в Украине. Венгрия блокировала это решение, но впоследствии сняла свои возражения, что, по мнению Сикорского, стало результатом вмешательства президента Трампа.

По словам Сикорского, решение Венгрии отозвать свое вето было связано с заявлением президента Трампа, который четко назвал Владимира Путина агрессором и пригрозил санкциями против России, если Москва не согласится на мирные переговоры. Министр считает, что это была первая такая однозначная позиция Трампа по этому вопросу, которая побудила Венгрию изменить свое мнение.

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"Я думаю, что президент Трамп здесь помог", – сказал польский министр.

На прошлой неделе Трамп заявил, что Вашингтон введет высокие налоги, тарифы и санкции против России, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине.

Глава польского правительства Дональд Туск в пятницу написал на платформе X (Twitter): "Если Виктор Орбан действительно заблокирует европейские санкции в решающий момент войны, будет совершенно ясно, что он играет в команде Путина, а не в нашей, в этой большой игре за безопасность и будущее Европы".

Министр иностранных дел считает, что из венгерской блокады должны извлечь уроки "наши польские националисты".

"Единодушие, liberum veto не всегда соответствует польским национальным интересам, потому что оказывается, что если речь идет о санкциях против плохих актеров, плохих людей и недружественных нам стран, то принцип единодушия может помешать нам принимать решения, которые отвечают польским интересам", – заявил Радослав Сикорский.

Журналисты сообщали, что Венгрия требует от ЕС давить на Украину для сохранения транзита российской нефти и вести диалог о транзите газа в обмен на свое согласие поддержать продление экономических санкций против РФ.

На прошлой неделе венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину в попытке "обмануть венгров" в вопросе газа и призвал ЕС заставить Киев "открыть вентили".