ЗМІ: Прем’єр Ізраїлю може стати першим лідером, якого Трамп прийме у Білому домі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу сподівається зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні вже наступного тижня.

Про це агентству AP розповіли неназвані американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, якщо поїздка відбудеться в ці терміни, Нетаньягу може стати першим іноземним лідером, який зустрінеться з Трампом у Білому домі з моменту його інавгурації минулого тижня.

Як розповіли джерела, спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф відвідає Ізраїль на цьому тижні для переговорів з Нетаньягу та іншими ізраїльськими посадовцями.

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У неділю на урочистому відкритті нью-йоркської синагоги Віткофф повідомив аудиторії, що в середу він вирушає до Ізраїлю, щоб продовжувати зосереджувати увагу на угоді про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Американські офіційні особи заявили, що Віткофф особливо зацікавлений у просуванні імплементації і звільненні американців та інших осіб, які досі перебувають у заручниках ХАМАС, а також у підтримці перемир'я між Ізраїлем і "Хезболлою" в Лівані.

Сам Трамп натякнув на майбутній візит ізраїльського прем’єра у розмові з журналістами на борту літака Air Force One, але не надав подробиць.

"Я збираюся поговорити з Бібі Нетаньягу в недалекому майбутньому", – сказав він.

Своєю чергою ізраїльський посадовець розповів, що Нетаньягу, як очікується, відвідає Білий дім у лютому, але не назвав дату.

Раніше стало відомо, що Польща планує запросити Трампа на саміт Ініціативи трьох морів, який відбудеться 28-29 квітня цього року.

Тим часом сам Трамп раніше, коментуючи свій перший закордонний візит під час другого терміну, припустив, що місцями призначення можуть стати Саудівська Аравія чи Велика Британія.