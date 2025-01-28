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СМИ: Премьер Израиля может стать первым лидером, которого Трамп примет в Белом доме

Новости — Вторник, 28 января 2025, 07:06 — Ирина Кутелева

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне уже на следующей неделе.

Об этом агентству AP рассказали неназванные американские чиновники, сообщает "Европейская правда".

Агентство отмечает, если поездка состоится в эти сроки, Нетаньяху может стать первым иностранным лидером, который встретится с Трампом в Белом доме с момента его инаугурации на прошлой неделе.

Как рассказали источники, спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит Израиль на этой неделе для переговоров с Нетаньяху и другими израильскими чиновниками.

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В воскресенье на торжественном открытии нью-йоркской синагоги Уиткофф сообщил аудитории, что в среду он отправляется в Израиль, чтобы продолжать сосредотачивать внимание на соглашении о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.

Американские официальные лица заявили, что Уиткофф особенно заинтересован в продвижении имплементации и освобождении американцев и других лиц, которые до сих пор находятся в заложниках ХАМАС, а также в поддержке перемирия между Израилем и "Хезболлой" в Ливане.

Сам Трамп намекнул на предстоящий визит израильского премьера в разговоре с журналистами на борту самолета Air Force One, но не предоставил подробностей.

"Я собираюсь поговорить с Биби Нетаньяху в недалеком будущем", – сказал он.

В свою очередь израильский чиновник рассказал, что Нетаньяху, как ожидается, посетит Белый дом в феврале, но не назвал дату.

Ранее стало известно, что Польша планирует пригласить Трампа на саммит Инициативы трех морей, который состоится 28-29 апреля этого года.

Между тем сам Трамп ранее, комментируя свой первый зарубежный визит во время второго срока, предположил, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.

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