Білий дім оголосив про продовження угоди між Ізраїлем та Ліваном про припинення вогню
США оголосили про продовження дії угоди між Ізраїлем та Ліваном про припинення вогню до 18 лютого.
Про це йдеться в заяві Білого дому, повідомляє "Європейська правда".
Угода про перемир'я між Ізраїлем і ліванським терористичним угрупованням "Хезболла" набула чинності 27 листопада 2024 року.
Згідно з нею, "Хезболла" протягом 60 днів мала залишити прикордонні райони, водночас із цим Ізраїль зобов’язався вивести свої війська з ліванської території.
"Домовленість між Ліваном та Ізраїлем, за дотриманням якої стежать Сполучені Штати, діятиме до 18 лютого 2025 року", – зазначили у Білому домі.
У заяві також йдеться, що уряди Лівану, Ізраїлю та США розпочнуть переговори про повернення ліванських в'язнів, захоплених після 7 жовтня 2023 року. Багато з цих ув’язнених є бойовиками "Хезболли".
Конфлікт між "Хезболлою" та Ізраїлем відбувався паралельно з війною в секторі Гази і досяг свого піка під час масштабного ізраїльського наступу на "Хезболлу" у Лівні, внаслідок якого підтримуване Іраном угруповання було значно ослаблене.
Також 15 січня США повідомили про те, що між терористами ХАМАС та Ізраїлем була досягнута угода про припинення вогню і звільнення заручників.
Тодішній американський президент Джо Байден заявляв, що вона "дозволить зупинити бойові дії в Газі, збільшити обсяги вкрай необхідної гуманітарної допомоги палестинському цивільному населенню і возз'єднати заручників з їхніми сім'ями після більш ніж 15 місяців ув'язнення".
А вже нинішній очільник Білого дому Дональд Трамп своєю чергою відзначав, що без його перемоги в листопаді 2024 року ця угода була б неможливою.