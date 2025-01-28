У Стокгольмі затримали чоловіка, який намагався протаранити ворота посольства РФ

У шведській столиці Стокгольмі поліція затримала чоловіка, який намагався прорватися на автомобілі через ворота посольства Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву представника поліції наводить SVT.

Інцидент трапився вранці у вівторок. Про те, що якийсь чоловік намагався протаранити ворота посольства своїм авто, поліцію поінформував охоронець російського посольства.

Коли правоохоронці прибули на місце події, чоловік все ще перебував у машині, і його арештували.

Реклама:

Наразі не зрозуміло, яким був мотив чоловіка. Також невідома його національність.

Розпочато попереднє розслідування за фактом несанкціонованого проникнення на територію посольства.

Нагадаємо, 27 січня в посольстві Іраку в Гаазі спалахнула пожежа, яку довго не могли загасити.

А у листопаді минулого року невідомий дрон пролетів над посольством Росії в Стокгольмі, скинувши фарбу на територію дипломатичного комплексу.