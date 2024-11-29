Безпілотник скинув фарбу над посольством Росії у Швеції

Невідомий дрон пролетів над посольством Росії в Стокгольмі рано-вранці в п'ятницю, скинувши фарбу на територію дипломатичного комплексу.

Про це з посиланням на шведську поліцію повідомляє Reuters, передає "Європейська правда".

Ніхто не був заарештований і підозрювані не були ідентифіковані, додав представник поліції.

Поліція розшукувала підозрюваних за допомогою гелікоптера і почала попереднє розслідування за статтею "вандалізм", повідомляють шведські ЗМІ.

Реклама:

Слідчі з'ясовуватимуть, чи пов'язаний цей інцидент з випадком вандалізму в посольстві Швеції в Москві, що стався в четвер, сказав речник поліції.

Посольство Росії та Міністерство закордонних справ Росії не відповіли на запити про коментарі.

Після інциденту в четвер у Москві міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард закликала Росію забезпечити захист дипломатичної місії Швеції та її співробітників.

Вона не коментувала інцидент з безпілотником у Стокгольмі.

Речник МЗС Швеції заявив, що посольство Швеції в Москві перебуває в контакті з російською владою через інцидент, що стався в четвер.

Нагадаємо, у вересні шведський уряд представив новий пакет військової допомоги Києву на понад 400 млн євро, який, зокрема, передбачав можливу підготовку українських пілотів на винищувачах Gripen.

А на початку листопада країна анонсувала виділення пакета допомоги на 100 млн шведських крон (9,33 млн доларів) у сфері цивільного захисту.