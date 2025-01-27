У Нідерландах загорілось посольство Іраку

27 січня в першій половині дня в посольстві Іраку в Гаазі спалахнула пожежа, яку досі не змогли загасити.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NOS.

Пожежа, яка спалахнула близько 11:00, виділяє багато диму. "Люди в цьому районі повинні тримати вікна і двері зачиненими і вимкнути вентиляцію", – сказав представник пожежної служби.

фото ANP

В якості запобіжного заходу була евакуйована прилегла гімназія.

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Пожежна служба розгорнула додаткове обладнання та людей, щоб швидко взяти вогонь під контроль. "Ми все ще гасимо його всіма можливими засобами", – сказали в пожежній службі.

Територія навколо будівлі була оточена, щоб екстрені служби могли виконувати свою роботу. Пожежна служба також задіяла безпілотник. Причина пожежі поки що невідома.

Одна людина була оглянута швидкою допомогою через те, що надихалася диму. Про інших постраждалих не повідомляють.

Нагадаємо, в ніч проти 27 січня у 12-му окрузі Парижа палала вежа будівлі районної мерії, для її порятунку залучили більше сотні пожежників.

А минулого тижня у 12-поверховому готелі на гірськолижному курорті на північному заході Туреччини сталася пожежа, внаслідок якої загинули 79 людей.