В Стокгольме задержали мужчину, который пытался протаранить ворота посольства РФ

В шведской столице Стокгольме полиция задержала мужчину, который пытался прорваться на автомобиле через ворота посольства России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление представителя полиции приводит SVT.

Инцидент произошел утром во вторник. О том, что некий мужчина пытался протаранить ворота посольства своим авто, полицию проинформировал охранник российского посольства.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мужчина все еще находился в машине, и его арестовали.

Реклама:

Пока не ясно, каким был мотив мужчины. Также неизвестна его национальность.

Начато предварительное расследование по факту несанкционированного проникновения на территорию посольства.

Напомним, 27 января в посольстве Ирака в Гааге вспыхнул пожар, который долго не могли потушить.

А в ноябре прошлого года дрон пролетел над посольством России в Стокгольме, сбросив краску на территорию дипломатического комплекса.