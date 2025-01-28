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В Стокгольме задержали мужчину, который пытался протаранить ворота посольства РФ

Новости — Вторник, 28 января 2025, 10:22 — Ирина Кутелева

В шведской столице Стокгольме полиция задержала мужчину, который пытался прорваться на автомобиле через ворота посольства России.

Как сообщает "Европейская правда", заявление представителя полиции приводит SVT.

Инцидент произошел утром во вторник. О том, что некий мужчина пытался протаранить ворота посольства своим авто, полицию проинформировал охранник российского посольства.

Когда правоохранители прибыли на место происшествия, мужчина все еще находился в машине, и его арестовали.

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Пока не ясно, каким был мотив мужчины. Также неизвестна его национальность.

Начато предварительное расследование по факту несанкционированного проникновения на территорию посольства.

Напомним, 27 января в посольстве Ирака в Гааге вспыхнул пожар, который долго не могли потушить.

А в ноябре прошлого года дрон пролетел над посольством России в Стокгольме, сбросив краску на территорию дипломатического комплекса.

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