Посольство РФ у Швеції поскаржилося на спробу українця протаранити ворота установи

У посольстві Росії у Швеції заявили, що у вівторок, 28 січня, українець, який постійно проживає в країні, начебто намагався протаранити ворота установи легковим автомобілем.

Про це посольство РФ у Швеції написало у Facebook, передає "Європейська правда".

Зранку 28 січня шведська поліція заявила про те, що затримала у Стокгольмі чоловіка, який намагався прорватися на автомобілі через ворота посольства Росії.

Пізніше у російській установі заявили, що 28 січня близько 07:00 громадянин України, який постійно проживає у Швеції, начебто намагався протаранити ворота посольства Росії в Стокгольмі легковим автомобілем.

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"Прорватися на територію дипмісії йому не вдалося. Оперативно викликані черговою службою посольства представники шведської поліції затримали винуватця події і розбираються з цим інцидентом", – написали там та заначили, що посольство серйозних збитків не зазнало.

У російському посольстві зазначили, що "винуватець події" відомий їм та місцевій поліції. Представництво РФ заявило, що чоловік начебто у 2015 та 2018 роках "вже здійснював напади" на посольство та торгпредставництво Росії у Швеції.

"Його визнали психічно неадекватним, шведська влада скерувала на відповідне лікування, – зазначили у дописі.

В установі пишуть, що впродовж останнього часу він начебто знову почав вчиняти "провокаційні дії" щодо російських закордонних установ у Стокгольмі.

"Посольство неодноразово звертало увагу керівництва поліції та МЗС Швеції на те, що він може становити потенційну небезпеку не тільки для нас, а й для оточуючих. Проте поліцією якихось серйозних заходів щодо цієї людини вжито не було, що і призвело до сьогоднішнього інциденту", – поскаржилися там.

У листопаді минулого року невідомий дрон пролетів над посольством Росії в Стокгольмі, скинувши фарбу на територію дипломатичного комплексу.

27 січня в посольстві Іраку в Гаазі спалахнула пожежа, яку довго не могли загасити.