Посольство РФ в Швеции пожаловалось на попытку украинца протаранить ворота учреждения

В посольстве России в Швеции заявили, что во вторник, 28 января, украинец, который постоянно проживает в стране, якобы пытался протаранить ворота учреждения легковым автомобилем.

Об этом посольство РФ в Швеции написало в Facebook, передает "Европейская правда".

Утром 28 января шведская полиция заявила о том, что задержала в Стокгольме мужчину, который пытался прорваться на автомобиле через ворота посольства России.

Позже в российском учреждении заявили, что 28 января около 07:00 гражданин Украины, который постоянно проживает в Швеции, якобы пытался протаранить ворота посольства России в Стокгольме легковым автомобилем.

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"Прорваться на территорию дипмиссии ему не удалось. Оперативно вызванные дежурной службой посольства представители шведской полиции задержали виновника происшествия и разбираются с этим инцидентом", – написали там и отметили, что посольство серьезных убытков не понесло.

В российском посольстве отметили, что "виновник происшествия" известен им и местной полиции. Представительство РФ заявило, что мужчина якобы в 2015 и 2018 годах "уже совершал нападения" на посольство и торговое представительство России в Швеции.

"Его признали психически неадекватным, шведские власти направили на соответствующее лечение, – отметили в заметке.

В учреждении пишут, что в последнее время он якобы снова начал совершать "провокационные действия" в отношении российских зарубежных учреждений в Стокгольме.

"Посольство неоднократно обращало внимание руководства полиции и МИД Швеции на то, что он может представлять потенциальную опасность не только для нас, но и для окружающих. Однако полицией каких-то серьезных мер в отношении этого человека принято не было, что и привело к сегодняшнему инциденту", – пожаловались там.

В ноябре прошлого года неизвестный дрон пролетел над посольством России в Стокгольме, сбросив краску на территорию дипломатического комплекса.

27 января в посольстве Ирака в Гааге вспыхнул пожар, который долго не могли потушить.