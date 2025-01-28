Литва отримає перші американські вертольоти Black Hawk до літа

Перші американські вертольоти UH-60 Black Hawk надійдуть на озброєння Збройних сил Литви до літа.

Про це заявив командувач Збройними силами Литви генерал Раймундас Вайкшнорас, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами у литовському місті Рукла, Вайкшнорас анонсував, що перші UH-60 Black Hawk Литва отримає до літа.

"До літа цього року ми повинні отримати перші Black Hawk, які посилять наші військово-повітряні сили і підвищать нашу здатність підтримувати наземні війська", – сказав він.

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Литва придбала вертольоти UH-60 Black Hawk у 2020 році. Минулого року на авіабазі Шяуляй було відкрито ангар для зберігання, утримання і обслуговування вертольотів.

17 січня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна планує витрачати на оборону від 5% до 6% свого ВВП у період 2026-2030 років.

Новообраний американський президент Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.