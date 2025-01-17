Литва планує збільшити витрати на оборону до 6% ВВП

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країна планує витрачати на оборону від 5% до 6% свого ВВП у період 2026-2030 років.

Про це, як передає литовський суспільний мовник LRT, він заявив після засідання Державної ради оборони, пише "Європейська правда".

Науседа після засідання Державної ради оборони заявив, що "ймовірність російської військової агресії все ще реальна, але вона не є неминучою".

Мовник зазначив, що після жовтневого засідання Державної ради оборони стало відомо, що армійська дивізія не зможе досягти повної оперативної спроможності до 2030 року, як планувалося.

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За оцінкою Науседи, якщо фінансування національної оборони не буде збільшено, а ситуація в оборонній промисловості залишиться незмінною, дивізія не вийде на бойову готовність до 2036-2040 років.

Тому й глава литовської держави заявив, що для того, щоб сформувати дивізію до запланованого терміну, оборонні асигнування повинні досягти 5,5% від ВВП.

Нещодавно генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзникам час думати про вищі за 2% ВВП витрати на оборону незалежно від "фактора Трампа".

А новообраний американський президент Дональд Трамп підтвердив, що вважає необхідним для членів НАТО, у тому числі європейських, витрачати на оборону 5% ВВП.

13 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув вимоги Трампа, щоб Німеччина та інші союзники по НАТО збільшили витрати на оборону щонайменше до 5% від ВВП.