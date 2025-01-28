Литва получит первые американские вертолеты Black Hawk к лету

Первые американские вертолеты UH-60 Black Hawk поступят на вооружение Вооруженных сил Литвы к лету.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Во время общения с журналистами в литовском городе Рукла, Вайкшнорас анонсировал, что первые UH-60 Black Hawk Литва получит к лету.

"К лету этого года мы должны получить первые Black Hawk, которые усилят наши военно-воздушные силы и повысят нашу способность поддерживать наземные войска", – сказал он.

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Литва приобрела вертолеты UH-60 Black Hawk в 2020 году. В прошлом году на авиабазе Шяуляй был открыт ангар для хранения, содержания и обслуживания вертолетов.

17 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что страна планирует тратить на оборону от 5% до 6% своего ВВП в период 2026-2030 годов.

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп подтвердил, что считает необходимым для членов НАТО, в том числе европейских, тратить на оборону 5% ВВП.