Румунія може вимагати від Нідерландів компенсацію за викрадені артефакти

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не виключив, що вимагатиме компенсації за викрадені з музею у Нідерландах цінності.

Про це він заявив у вівторок на засіданні уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Марчел Чолаку заявив, що не виключає можливості призначення винагороди за знахідку викраденого в Нідерландах дакійського скарбу, а також залучення міжнародних фірм, що спеціалізуються на таких розслідуваннях.

"Я сподіваюся, що ці національні скарби будуть повернуті, саме тому ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб збільшити шанси їх знайти. Залежно від співпраці з голландською владою, я не виключаю звернення до міжнародних компаній, які спеціалізуються на поверненні викрадених предметів мистецтва. Я також не виключаю оголошення винагороди, співмірної з величезною цінністю, яку ці предмети мають для румунського народу і нашої національної ідентичності", – заявив він.

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Він також повідомив, що зажадав від свого контрольного органу звіту щодо дозволів, наданих минулого року на вивезення скарбу з країни, і що він передасть висновки прокурорам, щоб визначити винних.

Прем'єр-міністр також звинуватив владу Нідерландів у зв'язку з крадіжкою золотих виробів і заявив, що "обурений тим, що безцінні предмети з румунської скарбниці були викрадені з музею в Нідерландах, де не було жодної охорони".

"Ми не можемо змиритися з такою річчю. Якби це сталося в Румунії, ми, природно, були б спустошені. Я прошу міністра юстиції проаналізувати контракт з нідерландським музеєм з найкращими експертами і вимагати безпрецедентного відшкодування збитків", – заявив Чолаку.

Раніше стало відомо, що група злодіїв за допомогою вибухівки увірвалася до музею Дренте в нідерландському Ассені та викрала чотири стародавні румунські артефакти.

Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.

Директор музею назвав крадіжку "чорним днем" для установи, заявивши, що подібний інцидент трапився вперше за 170 років існування закладу.

Румунський уряд створив комісію для повернення артефактів і перевіряє обставини їхнього вивезення за кордон.