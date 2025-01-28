Румыния может потребовать от Нидерландов компенсацию за похищенные артефакты

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку не исключил, что потребует компенсации за похищенные из музея в Нидерландах ценности.

Об этом он заявил во вторник на заседании правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Марчел Чолаку заявил, что не исключает возможности назначения вознаграждения за находку похищенного в Нидерландах дакийского сокровища, а также привлечения международных фирм, специализирующихся на таких расследованиях.

"Я надеюсь, что эти национальные сокровища будут возвращены, именно поэтому мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы их найти. В зависимости от сотрудничества с голландскими властями, я не исключаю обращения к международным компаниям, которые специализируются на возвращении похищенных предметов искусства. Я также не исключаю объявления вознаграждения, соизмеримого с огромной ценностью, которую эти предметы имеют для румынского народа и нашей национальной идентичности", – заявил он.

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Он также сообщил, что потребовал от своего контрольного органа отчета относительно разрешений, предоставленных в прошлом году на вывоз сокровища из страны, и что он передаст выводы прокурорам, чтобы определить виновных.

Премьер-министр также обвинил власти Нидерландов в связи с кражей золотых изделий и заявил, что "возмущен тем, что бесценные предметы из румынской сокровищницы были похищены из музея в Нидерландах, где не было никакой охраны".

"Мы не можем смириться с такой вещью. Если бы это произошло в Румынии, мы, естественно, были бы опустошены. Я прошу министра юстиции проанализировать контракт с нидерландским музеем с лучшими экспертами и требовать беспрецедентного возмещения убытков", – заявил Чолаку.

Ранее стало известно, что группа воров с помощью взрывчатки ворвалась в музей Дренте в нидерландском Ассене и похитила четыре древних румынских артефакта.

Среди похищенных предметов – золотой шлем Котофанешты, датированный примерно 450 годом до н.э., и три дакийских королевских браслета, датированных 50 годом до н.э.

Директор музея назвал кражу "черным днем" для учреждения, заявив, что подобный инцидент случился впервые за 170 лет его существования.

Румынское правительство создало комиссию для возвращения артефактов и проверяет обстоятельства их вывоза за границу.