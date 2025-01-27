У Румунії розбираються, як їхні артефакти вкрали з музею в Нідерландах

Румунський уряд створив комісію для повернення артефактів, які були викрадені минулими вихідними з музею Дренте в Нідерландах, і перевіряє обставини їхнього вивезення за кордон.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив напередодні про створення "кризової групи" для повернення вкрадених у Нідерландах румунських артефактів.

До групи увійшли представники міністерств внутрішніх справ, юстиції, культури, закордонних справ, а також румунської поліції.

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Чолаку додав, що міністерка культури Румунії Наталія Інтотеро порушить питання крадіжки під час зустрічі з прем'єр-міністром і королівською родиною Нідерландів у Польщі на заходах, присвячених 80-річчю визволення концтабору Аушвіц.

Інтотеро "передасть тверде послання румунського уряду про те, що ці безцінні об'єкти спадщини повинні бути повернуті якомога швидше", запевнив глава уряду Румунії.

У понеділок Чолаку заявив, що уряд Румунії не дав дозволу на перевезення чотирьох викрадених артефактів, зокрема золотого шолома, до Нідерландів, що є юридичною вимогою для таких об'єктів.

Раніше стало відомо, що група злодіїв за допомогою вибухівки увірвалася до музею Дренте в нідерландському Ассені та викрала чотири стародавні румунські артефакти.

Серед викрадених предметів – золотий шолом Котофанешти, датований приблизно 450 роком до н.е., і три дакійські королівські браслети, датовані 50 роком до н.е.

Директор музею назвав крадіжку "чорним днем" для установи, заявивши, що подібний інцидент трапився вперше за 170 років існування закладу.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року у Нідерландах підірвали галерею та вкрали картини Енді Воргола.