У Німеччині розслідують появу написів арабською на залишках Берлінської стіни

У вівторок секція East Side Gallery, галереї на залишках Берлінської стіни, була розмальована арабськими написами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Die Welt.

За даними поліції, всього було нанесено п'ять написів на секції, де зображений прапор Федеративної Республіки Німеччина із зіркою Давида.

Ілюстративне фото dpa 2016 року

Два написи вдалося розшифрувати. Серед іншого, арабською мовою було написано "Бог великий". Поліція державної безпеки проводить розслідування за фактом пошкодження майна.

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East Side Gallery, розписана художниками, внесена до списку пам'яток архітектури, є найдовшою ділянкою Берлінського муру, що збереглася до наших днів, – 1,3 кілометра. До падіння стіни у 1989 році вона відокремлювала східноберлінський район Фрідріхсгайн від західноберлінського Кройцберга.

Сьогодні це туристичний об'єкт. Найвідомішою картиною у галереї є картина "Братський поцілунок", на якій зображені генеральний секретар Соціалістичної єдиної партії Німеччини Еріх Гонекер і генсек ЦК КПРС Леонід Брежнєв.

Нагадаємо, раніше у січні невідомі розмалювали свастиками будинок, де мешкають українці, у німецькому місті Гюстров в Мекленбурзі-Передній Померанії, а також кинули камінь у вікно.

А в Парижі торік вандали сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час нацистської окупації країни у Другій світовій війні. Меморіал обмалювали зображеннями червоних слідів від рук.