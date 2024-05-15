У Парижі сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв під час Другої світової війни

У Парижі вандали сплюндрували меморіал на честь людей, які рятували євреїв у Франції під час нацистської окупації країни у Другій світовій війні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Як зазначено, меморіал невідомі обмалювали зображеннями червоних слідів від рук.

Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що меморіал був сплюндрований в ніч з понеділка на вівторок. Вона повідомила, що подала скаргу до прокурора Парижа.

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"Жодна причина не може виправдати таку наругу, яка паплюжить пам'ять жертв Голокосту і Праведників, які рятували євреїв, ризикуючи своїм життям", – підкреслила Ідальго.

На стіні викарбувані імена понад 3900 осіб, які ризикували своїм життям заради порятунку євреїв у Франції.

Президент Франції Емманюель Макрон засудив акт вандалізму.

"Паплюження Стіни Праведників народів світу… є наругою над пам'яттю цих героїв і жертв катастрофи. Республіка, як завжди, залишиться непохитною перед обличчям одіозного антисемітизму", – зазначив Макрон.

На початку травня стало відомо, що з моменту нападу терористів ХАМАС на Ізраїль до кінця 2023 року у Швеції зареєстрували понад 100 злочинів на ґрунті антисемітської ненависті – що в п'ять разів більше, ніж за той самий період роком раніше.

Ще в листопаді 2023 року Європейська комісія заявила, що європейські євреї знову живуть у страху на тлі сплеску антисемітських інцидентів по всій Європі за кілька тижнів, що минули після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.