В Германии расследуют появление надписей на арабском на остатках Берлинской стены

Во вторник секция East Side Gallery, галереи на остатках Берлинской стены, была разрисована арабскими надписями.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Die Welt.

По данным полиции, всего было нанесено пять надписей на секции, где изображен флаг Федеративной Республики Германия со звездой Давида.

Иллюстративное фото dpa 2016 года

Две надписи удалось расшифровать. Среди прочего, на арабском языке было написано "Бог велик". Полиция государственной безопасности проводит расследование по факту повреждения имущества.

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East Side Gallery, расписанная художниками, внесенная в список памятников архитектуры, является самым длинным участком Берлинской стены, сохранившимся до наших дней, – 1,3 километра. До падения стены в 1989 году она отделяла восточноберлинский район Фридрихсхайн от западноберлинского Кройцберга.

Сегодня это туристический объект. Самой известной картиной в галерее является "Братский поцелуй", на которой изображены генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии Эрих Хонеккер и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Напомним, ранее в январе неизвестные разрисовали свастиками дом, где живут украинцы, в немецком городе Гюстров в Мекленбурге-Передней Померании, а также бросили камень в окно.

А в Париже в прошлом году вандалы осквернили мемориал в честь людей, которые спасали евреев во Франции во время нацистской оккупации страны во Второй мировой войне. Мемориал обрисовали изображениями красных следов от рук.