У Німеччині невідомі обмалювали свастиками будинок, де мешкають українці

Невідомі розмалювали свастиками будинок, де мешкають українці, у німецькому місті Гюстров в Мекленбурзі-Передній Померанії, а також кинули камінь у вікно.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Злочин стався в ніч на суботу, повідомила в понеділок поліція Ростока.

За даними слідства, мешканці багатоквартирного будинку почули шум вночі.

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Незабаром після цього в спальню полетів камінь. Ніхто не постраждав.

Наступного ранку власник будинку також помітив дві свастики на стіні будинку.

У жовтні у Баварії виник конфлікт між мером одного з містечок та окружним управлінням після того, як він заборонив реєструвати у громаді українців з тимчасовим захистом.

А у вересні у німецькій землі Бранденбург на перших шпальтах газет з'явилася інформація про акт на расовому ґрунті: тамтешній притулок для біженців був обмазаний свинячою кров'ю.