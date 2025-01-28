Президент Словаччини анонсував дискусію щодо зовнішньої політики на тлі протестів

Президент Словаччини Петер Пеллегріні скликав зустріч представників уряду та опозиційних партій для обговорення зовнішньополітичної орієнтації країни на наступному тижні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив портал tvnoviny.sk.

Пеллегріні запросив на зустріч голів трьох коаліційних і трьох опозиційних партій. Тому можна припустити, що голова опозиційного "Руху за Словаччину", колишній прем'єр-міністр Ігор Матович не отримав запрошення.

"Я вважаю надзвичайно важливим, що ми можемо обговорити зовнішньополітичну орієнтацію нашої країни за круглим столом з представниками всього політичного спектра", – сказав Пеллегріні.

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"Незважаючи на давній консенсус у цій сфері, зовнішня політика сьогодні є предметом внутрішньополітичної боротьби і навіть приводом для організації протестів і розколу словацького суспільства. Тому я буду радий, якщо ми разом обговоримо цю тему в президентському палаці", – йдеться в заяві Пеллегріні, поширеній його офісом.

Після повернення словацької парламентської делегації з Москви віцеспікер словацького парламенту Тібор Гашпар допустив можливість виходу Словаччини з Європейського Союзу, хоча і назвав цей крок крайнім заходом.

У відповідь на ці слова минулої п'ятниці в ряді словацьких міст пройшли акції протесту під гаслом "Словаччина – це Європа". У зв'язку з цими подіями прем'єр-міністр Фіцо заявив, що демонстрації були організовані на основі брехні, і що уряд не готує вихід Словаччини з ЄС.

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