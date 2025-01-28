Президент Словакии анонсировал дискуссию по внешней политике на фоне протестов

Президент Словакии Петер Пеллегрини созвал встречу представителей правительства и оппозиционных партий для обсуждения внешнеполитической ориентации страны на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил портал tvnoviny.sk.

Пеллегрини пригласил на встречу глав трех коалиционных и трех оппозиционных партий. Поэтому можно предположить, что председатель оппозиционного "Движения за Словакию", бывший премьер-министр Игорь Матович не получил приглашение.

"Я считаю чрезвычайно важным, что мы можем обсудить внешнеполитическую ориентацию нашей страны за круглым столом с представителями всего политического спектра", – сказал Пеллегрини.

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"Несмотря на давний консенсус в этой сфере, внешняя политика сегодня является предметом внутриполитической борьбы и даже поводом для организации протестов и раскола словацкого общества. Поэтому я буду рад, если мы вместе обсудим эту тему в президентском дворце", – говорится в заявлении Пеллегрини, распространенном его офисом.

После возвращения словацкой парламентской делегации из Москвы вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар допустил возможность выхода Словакии из Европейского Союза, хотя и назвал этот шаг крайней мерой.

В ответ на эти слова в минувшую пятницу в ряде словацких городов прошли акции протеста под лозунгом "Словакия – это Европа". В связи с этими событиями премьер-министр Фицо заявил, что демонстрации были организованы на основе лжи и что правительство не готовит выход Словакии из ЕС.

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