Протести у Словаччині: близько 100 тисяч людей вийшли на вулиці проти політики Фіцо

Серія протестів "Словаччина – це Європа" пройшла у майже 30 містах країни, по всій Словаччині зібралося близько 100 тисяч людей.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

Як зазначається, 24 січня люди вийшли на вулиці майже в 30 словацьких містах під гаслом "Словаччина – це Європа" проти політики уряду Роберта Фіцо щодо зближення з Росією. Також мітинги пройшли у Польщі, Німеччині, Чехії та Ірландії.

По всій Словаччині зібралися близько 100 тисяч людей. За словами організаторів, мітинги пройшли мирно і без заворушень.

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Bratislava hlási: Slovensko je Európa



Preplnené Námestie slobody je dôkazom, že obyvatelia hlavného mesta túžia žiť skutočne slobodne, nie v područí moskaľov a ich kolaborantov. pic.twitter.com/aKFCIjGNHZ – Aktuálne o Ukrajine (@oukrajine) January 24, 2025

Лише у столиці Словаччини – Братиславі – за оцінками організаторів, зібралося до 60 тисяч людей.

Slovensko je Európa. Konečne

Je človek hrdý. 🇸🇰👊60k pic.twitter.com/QQpW93PZYn – Ukraine must win (@ukraine_wi78134) January 24, 2025

Bratislava „za evropské Slovensko“, 24. ledna 2025 pic.twitter.com/3JRCV98IKW – Filip Harzer (@HarzerF) January 24, 2025

Видання Dennik N пише, що у місті Банська Бистріца зібралося понад 10 тисяч людей, у Тренчині та Жиліні – близько 5 тисяч, у Попраді та Нітрі – близько 4 тисяч, і приблизно на тисячу менше людей вийшло на демонстрацію в Трнаві.

Раніше цього тижня словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що в країні готується "державний переворот" за участю опозиції, неурядових організацій, ЗМІ, а також "таємної групи експертів" з-за кордону.

Словацька опозиція, яка намагається оголосити вотум недовіри уряду Фіцо, відкидає ці заяви й каже, що вони є лише тактикою залякування громадян.

Президент Володимир Зеленський підтримав протести у Словаччині та написав, що "Братислава ‒ не Москва".