Премʼєр Ізраїлю підтвердив зустріч з Трампом у Білому домі

Ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу зустрінеться в Білому домі з президентом США Дональдом Трампом наступного тижня.

Цю інформацію підтвердила канцелярія Нетаньягу, пише "Європейська правда" з посиланням на The Times of Israel.

У Нетаньягу заявили, що його зустріч із Трампом у Вашингтоні запланована на вівторок, 4 лютого, підтверджуючи попередні повідомлення ЗМІ.

Там підкреслили, що премʼєр-міністр Ізраїлю став першим іноземним лідером, який отримав запрошення до Білого дому під час другого президентського терміну Трампа.

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Як зазначає The Times of Israel, Нетаньягу все ще відновлюється після операції з видалення простати, яку йому зробили місяць тому.

Раніше стало відомо, що Польща планує запросити Трампа на саміт Ініціативи трьох морів, який відбудеться 28-29 квітня цього року.

Тим часом сам Трамп раніше, коментуючи свій перший закордонний візит під час другого терміну, припустив, що місцями призначення можуть стати Саудівська Аравія чи Велика Британія.