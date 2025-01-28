Премьер Израиля подтвердил встречу с Трампом в Белом доме

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретится в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.

Эту информацию подтвердила канцелярия Нетаньяху, пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Times of Israel.

У Нетаньяху заявили, что его встреча с Трампом в Вашингтоне запланирована на вторник, 4 февраля, подтверждая предыдущие сообщения СМИ.

Там подчеркнули, что премьер-министр Израиля стал первым иностранным лидером, который получил приглашение в Белый дом во время второго президентского срока Трампа.

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Как отмечает The Times of Israel, Нетаньяху все еще восстанавливается после операции по удалению простаты, которую ему сделали месяц назад.

Ранее стало известно, что Польша планирует пригласить Трампа на саммит Инициативы трех морей, который состоится 28-29 апреля этого года.

Между тем сам Трамп ранее, комментируя свой первый зарубежный визит во время второго срока, предположил, что местами назначения могут стать Саудовская Аравия или Великобритания.