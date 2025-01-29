Суд США тимчасово заблокував замороження Трампом федеральних грантів та позик

У вівторок суддя тимчасово заблокувала вимогу президента США Дональда Трампа призупинити федеральне фінансування, поки його адміністрація проводить повсюдну ідеологічну перевірку з метою викорінення прогресивних ініціатив.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Окружний суддя США Лорен Л. Аліхан заблокувала замороження фінансування лише за кілька хвилин до того, як воно мало набути чинності. Адміністративне зупинення, спричинене позовом неприбуткових організацій, які отримують федеральні гроші, триватиме до обіду понеділка. На ранок заплановано ще одне судове засідання, на якому розглядатиметься це питання.

Представники адміністрації заявили, що рішення зупинити кредити та гранти було необхідним для того, щоб забезпечити відповідність витрат нещодавнім бліц-указам Трампа.

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Президент-республіканець хоче збільшити видобуток викопного палива, скасувати захист трансгендерних людей і покласти край зусиллям, спрямованим на забезпечення різноманітності, рівності та інклюзивності.

Але нечітко сформульований меморандум, виданий Адміністративно-бюджетним управлінням, у поєднанні з неповними відповідями Білого дому протягом дня, змусив законодавців, державних службовців та пересічних американців намагатися з'ясувати, на які програми вплине ця пауза. Навіть тимчасові перерви у фінансуванні можуть призвести до звільнень або затримок у наданні державних послуг.

Демократи стверджували, що президент не має права в односторонньому порядку припиняти витрачати гроші, виділені Конгресом. Через кілька хвилин після того, як Аліхан винесла своє рішення, генеральні прокурори-демократи з 22 штатів і округу Колумбія подали власний позов, щоб заблокувати і назавжди унеможливити припинення адміністрацією федерального фінансування.

Варто зазначити, що рішення судді стосується внутрішньоамериканської системи грантів і позик.

Минулого тижня, нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо розпорядився призупинити всі нові виплати іноземної допомоги, поки вони підлягатимуть перевірці.

Посадовці та співробітники неурядових організацій в Україні попередили, що без дозволу нового держсекретаря такі програми, як підтримка шкіл і лікарень, а також зусилля з розвитку економічної та енергетичної інфраструктури, опиняться під загрозою зриву.

У розпорядженні Рубіо є деякі винятки, зокрема щодо військового фінансування Ізраїлю та Єгипту, а також іноземної надзвичайної продовольчої допомоги.

Водночас військова допомога США не підпадає під дію наказу про заморожування та продовжує надходити до України згідно з рішеннями попередньої адміністрації Джо Байдена.