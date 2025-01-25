ЗМІ: США заморожують допомогу іноземним державам, але військової допомоги Україні не стосується

Державний секретар Марко Рубіо в п'ятницю, 24 січня, зупинив на 90 днів видачу більшості існуючих грантів іноземної допомоги й цей наказ може стосуватися й фінансування допомоги Україні, водночас у Пентагоні зазначають, що "цей указ військової підтримки не стосується".

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на газету Politico, яка отримала у розпорядження документ та поспілкувалася із проінформованими співрозмовниками, на агентство Reuters та кореспондента "Голосу Америки" Остапа Яриша.

Газета пише, що цей наказ шокував посадовців Державного департаменту США, й "схоже, стосується фінансування військової допомоги Україні".

У документі йдеться про те, що вказівка Рубіо, видана всім дипломатичним і консульським установам, вимагає від співробітників департаменту видати "накази про припинення роботи" майже по всім "існуючим грантам іноземної допомоги". Він набуває чинності негайно.

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Газета пише, що цей указ йде далі, ніж нещодавній указ президента Дональда Трампа, який доручив департаменту призупинити надання грантів іноземної допомоги на 90 днів до розгляду міністром закордонних справ. З указу Трампа не було зрозуміло, чи вплине він на вже виділені кошти або на допомогу Україні.

Однак після нього у Пентагоні запевняли, що указ Трампа не стосується програм збройної підтримки України.

За словами трьох чинних та двох колишніх урядовців, знайомих з новими вказівками, не буде вжито жодних подальших заходів, спрямованих "на розпорошення коштів", виділених на програми, вже затверджені урядом США.

"Державний департамент просто повністю зосередився на іноземній допомозі", – сказав посадовець Держдепартаменту США.

Втім, як пише газета, документ залишає простір для інтерпретації і передбачає деякі винятки.

У ньому зазначено, що іноземне військове фінансування Єгипту та Ізраїлю буде продовжено, а також дозволено надання надзвичайної продовольчої допомоги і "законних витрат, понесених до дати цього "керівництва", в рамках існуючих контрактів". У деяких пунктах також йдеться про те, що рішення мають бути "узгоджені з умовами відповідного контракту".

Один чинний посадовець Державного департаменту, а також двоє колишніх посадовців адміністрації Джо Байдена заявили, що ця пауза, схоже, зупинить допомогу ключовим союзникам, таким як Україна, Йорданія і Тайвань.

За словами нинішніх і колишніх посадовців, це може призвести до цивільної відповідальності уряду США, оскільки за невиконані контракти можуть бути подані позови, якщо буде встановлено, що їхні умови були порушені, хоча в деяких пунктах інструкції йдеться про те, що рішення мають бути "узгоджені з умовами відповідного контракту".

В інструкції, як пише газета, також зазначено, що "рішення щодо продовження, зміну або припинення програм ухвалюватимуться після їхнього розгляду" державним секретарем.

Очікується, що Державний департамент підготує звіт протягом 85 днів з моменту видання інструкції, який потім буде супроводжувати рекомендацію Рубіо для Трампа щодо того, які програми іноземної допомоги продовжувати, а які – припинити.

Водночас представник USAID на умовах анонімності сказав агентству Reuters, що замороження допомоги впливає на проєкти в галузі охорони здоров’я, освіти та громадянського суспільства в інших країнах. Зокрема й Україні.

"Співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, наказали зупинити всю роботу. Серед заморожених проектів – підтримка шкіл та медична допомога, зокрема, невідкладна допомога матерям і вакцинація дітей", – сказав посадовець.

Водночас Яриш із посиланням на співрозмовників у Пентагоні пояснив у себе в X (Twiiter), що "цей указ військової підтримки не стосується".

"Не знаю, що саме має на увазі Politico. Підозрюю, може йтись про програму FMF, але закладені кошти на підтримку України давно витратили", – зазначив він.

Програма FMF дозволяє країнам-партнерам, які відповідають вимогам, купувати оборонні вироби США, послуги та навчання через FMS або, для обмеженої кількості країн, через програму іноземного військового фінансування прямих комерційних контрактів.

У перший день роботи президентом США Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Після цього сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс висловив побоювання, що указ Трампа може поставити під загрозу допомогу Україні на зимовий період.

В українському МЗС заявили, що зʼясовують наслідки указу для допомоги Києву в американської сторони.