В США судья временно заблокировала замораживание Трампом федеральных грантов и займов

Во вторник судья временно заблокировала требование президента США Дональда Трампа приостановить федеральное финансирование, пока его администрация проводит повсеместную идеологическую проверку с целью искоренения прогрессивных инициатив.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Окружной судья США Лорен Л. Алихан заблокировала замораживание финансирования всего за несколько минут до того, как оно должно было вступить в силу. Административная остановка, вызванная иском неприбыльных организаций, получающих федеральные деньги, продлится до обеда понедельника. На утро запланировано еще одно судебное заседание, на котором будет рассматриваться этот вопрос.

Представители администрации заявили, что решение остановить кредиты и гранты было необходимым для того, чтобы обеспечить соответствие расходов недавним блиц-указам Трампа.

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Президент-республиканец хочет увеличить добычу ископаемого топлива, отменить защиту трансгендерных людей и положить конец усилиям, направленным на обеспечение разнообразия, равенства и инклюзивности.

Но нечетко сформулированный меморандум, выданный Административно-бюджетным управлением, в сочетании с неполными ответами Белого дома в течение дня, заставил законодателей, государственных служащих и рядовых американцев пытаться выяснить, на какие программы повлияет эта пауза. Даже временные перерывы в финансировании могут привести к увольнениям или задержкам в предоставлении государственных услуг.

Демократы утверждали, что президент не имеет права в одностороннем порядке прекращать тратить деньги, выделенные Конгрессом. Через несколько минут после того, как Алихан вынесла свое решение, генеральные прокуроры-демократы из 22 штатов и округа Колумбия подали собственный иск, чтобы заблокировать и навсегда сделать невозможным прекращение администрацией федерального финансирования.

Стоит отметить, что решение судьи касается внутриамериканской системы грантов и займов.

На прошлой неделе, напомним, государственный секретарь США Марко Рубио распорядился приостановить все новые выплаты иностранной помощи, пока они будут подлежать проверке.

Чиновники и сотрудники неправительственных организаций в Украине предупредили, что без разрешения нового госсекретаря такие программы, как поддержка школ и больниц, а также усилия по развитию экономической и энергетической инфраструктуры, окажутся под угрозой срыва.

В распоряжении Рубио есть некоторые исключения, в частности в отношении военного финансирования Израиля и Египта, а также иностранной чрезвычайной продовольственной помощи.

В то же время военная помощь США не подпадает под действие приказа о замораживании и продолжает поступать в Украину согласно решениям предыдущей администрации Джо Байдена.