Пентагон: перегляд міжнародної допомоги не впливає на поставки зброї Україні

Указ президента США Дональда Трампа про 90-денне призупинення програм міжнародної допомоги не стосується програм збройної підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це "Голосу Америки" повідомили в пресслужбі Пентагону.

Оборонне відомство США пояснило, що безпекова допомога Україні "не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки".

Таким чином, указ Трампа не впливає на контракти на виготовлення зброї для України за програмою "Ініціатива сприяння безпеці України" (USAI), укладені за адміністрації Джо Байдена.

Реклама:

Також, пояснюють у "Голосі Америки", указ не стосується залишкового і раніше запланованого постачання зброї зі складів США за повноваженнями президента зі скорочень запасів (PDA), оголошене Байденом.

У перший день роботи президентом США Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям.

Після цього сенатор від Демократичної партії США Кріс Кунс висловив побоювання, що указ Трампа може поставити під загрозу допомогу Україні на зимовий період.

В українському МЗС заявили, що зʼясовують наслідки указу для допомоги Києву в американської сторони.