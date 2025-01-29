У Швеції після серії вибухів затримали підозрюваного

У Швеції після рекордної кількості інцидентів з вибухами затримали їхнього ймовірного організатора.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

Протягом останніх тижнів тривожні повідомлення про вибухи бомб надходили одне за одним. Лише у вівторок сталося шість вибухів у різних точках країни. Водночас поліції вдалося заарештувати людину, яку правоохоронці називають одним з головних організаторів вибухів.

"За нашими оцінками, він відігравав значну роль у цьому контексті", – сказав Макс Окервалль, заступник начальника Південного поліцейського округу Стокгольма.

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За словами Окервалля, немає жодного зв'язку між виконавцями та адресою чи місцем вибухів.

"Вони приїжджають з інших частин Швеції. За його словами, дуже велика частка з них є втікачами з різних місць розміщення від соціальних служб. Що, тим не менш, радує, то це те, що ми заарештовуємо багатьох з цих злочинців", – розповів він.

За словами заступника начальника поліції, за останній час вдалося запобігти такій самій кількості інцидентів, скільки й сталося.

Цього року вже сталося близько 30 вибухів, більшість з них – у районі Стокгольма. За даними поліції, причинами вибухів є конфлікти в середовищі злочинних угруповань, а також різке збільшення випадків вимагання, в першу чергу, у власників бізнесу, але також і у приватних осіб.

Прем'єр-міністр Ульф Крістерссон назвав численні вибухи "внутрішнім тероризмом", а міністр юстиції Гуннар Стрьоммер скликав Раду проти організованої злочинності на позачергове засідання у четвер, 30 січня.

В останні місяці у Швеції зафіксували сплеск насильства, повʼязаного з діяльністю організованих злочинних угруповань. Шведська поліція констатує, що іноземні держави використовують соціальні мережі для вербування шведських банд і навіть дітей для насильницьких нападів.

На цьому тлі консультативна комісія пропонує уряду Швеції тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини з 14-річного віку.