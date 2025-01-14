У поліції Швеції розповіли про вербування іноземними державами підлітків для нападів

Іноземні держави використовують соціальні мережі для вербування шведських банд і навіть дітей для насильницьких нападів на такі об'єкти, як посольство Ізраїлю.

Про це заявила у вівторок начальниця поліції Швеції, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Петра Лунд, комісар національної поліції, не уточнила, про які саме іноземні держави йдеться, але минулого року шведська служба безпеки заявила, що іранський уряд використовував злочинні мережі у Швеції для здійснення насильницьких актів.

Лунд сказала, що кілька нападів на посольство Ізраїлю в Стокгольмі у 2024 році, включаючи стрілянину і спробу вибуху, були прикладами гібридних атак, які використовують як звичайні, так і нетрадиційні засоби для створення нестабільності.

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"Це противник, який не носить уніформу, і це загроза, на яку ми не можемо відповісти традиційними методами військової оборони", – сказала вона.

Швеція бореться з хвилею бандитської злочинності, і за останні кілька років банди почали використовувати додатки соціальних мереж як цифрові ринки для вбивств та інших насильницьких злочинів.

"Це те, чого ми раніше не бачили. Цим користуються не лише злочинні угруповання, але й інші держави", – сказала Лунд під час виступу на конференції з питань національної безпеки.

У 2023 році у Швеції було зафіксовано найбільшу кількість смертельних пострілів на душу населення в ЄС, хоча у 2024 році кількість смертей від вогнепальної зброї зменшилася. Багато злочинців молодші 18 років, а в деяких випадках їм 12 або 13 років.

"Цих дітей в основному використовують як одноразовий ресурс", – сказала Лунд.

"У нас є діти, які замість того, щоб ходити до школи, діють як торпеди, а іноді навіть на боці іноземних держав у світових конфліктах", – додала вона.

Нагадаємо, у Данії в листопаді оголосили вирок 16-річному підлітку зі Швеції, якого впіймали на підготовці замовного вбивства у Копенгагені.

Особи, які влаштували вибухи неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені на початку жовтня, також виявилися хлопцями зі Швеції.