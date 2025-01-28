У Швеції пропонують посилити відповідальність за тяжкі злочини у 14-річному віці

У Швеції консультативна комісія пропонує уряду тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини з 14-річного віку.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У вівторок опублікували доповідь спеціальної комісії, створеної у 2023 році для аналізу теми кримінальної відповідальності неповнолітніх за поточних обставин.

Експерти у своєму висновку не рекомендують загалом знижувати вік кримінальної відповідальності, що з другої половини ХІХ сторіччя складає 15 років, але радять уможливити покарання з 14-річного віку у разі скоєння особливо серйозних злочинів чи замаху на злочини, за які передбачається від 4 років позбавлення волі.

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Комісія рекомендує установити можливі терміни покарання такими ж, як для повнолітніх – окрім довічного позбавлення волі.

Комісія аргументує свої висновки тим, що в країні почастішали випадки тяжких злочинів, скоєних молоддю, і на це потрібно реагувати, зокрема й задля справедливості для постраждалих від таких злочинів.

Зміни пропонують впровадити тимчасово – на 5-річний період.

"Йдеться про соціальну проблему, з якою ми зіткнулися зараз і маємо на неї реагувати. Але невідомо, чи ситуація буде такою ж через 5-10 років", – пояснила керівниця дослідження Гуннель Ліндберг.

Протягом минулого року шведська і данська поліція поглибили співпрацю через наростаючу проблему вербування шведських підлітків для кримінальних завдань у Копенгагені, столиці Данії.

У Данії в листопаді оголосили вирок 16-річному підлітку зі Швеції, якого впіймали на підготовці замовного вбивства у Копенгагені.

Люди, які влаштували вибухи неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені на початку жовтня, також виявилися хлопцями зі Швеції.