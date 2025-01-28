У Швеції сталось пʼять вибухів за день, премʼєр каже про "внутрішній тероризм"

По всій Швеції протягом вівторка, 28 січня, зафіксували пʼять вибухів, у звʼязку з чим була скликана рада по боротьбі з організованою злочинністю.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на SVT.

З-поміж пʼяти зафіксованих у вівторок вибухів чотири стались у південних районах Стокгольма.

У результаті інцидентів ніхто не постраждав, але було пошкоджено кілька будівель. Правоохоронці також затримали двох неповнолітніх хлопців біля місця одного з вибухів.

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"Злочинні угруповання демонструють повну байдужість до громадськості. Це внутрішній тероризм, з яким ми повинні боротися об'єднаними зусиллями суспільства", – заявив премʼєр Швеції Ульф Крістерссон у коментарі SVT.

За його словами, міністр юстиції Гуннар Стрьоммер скликав засідання Ради з боротьби з організованою злочинністю у відповідь на хвилю насильства.

"На порядку денному лише одне питання: як розірвати спіраль насильства і як влада може мобілізуватися разом тут і зараз. Ми не зупинимося, поки не зупинимо банди", – додав шведський премʼєр.

В останні місяці у Швеції зафіксували сплеск насильства, повʼязаного з діяльністю організованих злочинних угруповань.

Шведська поліція констатує, що іноземні держави використовують соціальні мережі для вербування шведських банд і навіть дітей для насильницьких нападів.

На цьому тлі консультативна комісія пропонує уряду Швеції тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини з 14-річного віку.