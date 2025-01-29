У Канаді кажуть, що погрози Трампа союзникам можуть бути сигналом Китаю

Христя Фріланд, канадська політикиня, яка бореться за посаду прем'єр-міністра замість Джастіна Трюдо, вважає, що тарифні погрози президента США Дональда Трампа союзникам можуть бути частиною ширшої гри проти Китаю.

Про це вона сказала Bloomberg News, повідомляє "Європейська правда".

Фріланд вважає, що Трамп дуже розумний, має чіткий світогляд і погрожує запровадити величезні тарифи для Канади, Мексики та інших союзників частково для того, щоб прокласти шлях до більш жорсткої політики щодо Китаю.

"Він дійшов висновку, що якщо він зможе показати решті світу, наскільки злим і жорстким він може бути зі своїми найближчими партнерами і союзниками – як сильно він готовий бити тих дійсно милих канадців, які протягом всієї історії були чудовими партнерами США, – як ви думаєте, як це вплине на китайців?" – сказала вона в інтерв'ю.

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Фріланд назвала Скотта Бессента, який отримав затвердження на посаді міністра фінансів, потенційним союзником, з яким Канада може співпрацювати, щоб допомогти змінити правила гри у світовій торгівлі. Вона назвала його "неймовірно витонченим глобальним економічним мислителем".

"Китай знову і знову обіцяє і не має сильного внутрішнього попиту. Канада може бути цінним і розумним партнером для США у прагненні відновити баланс у світовій економіці", – сказала Фріланд.

У своєму прагненні замінити Трюдо на посаді лідера Ліберальної партії, Фріланд позиціонує себе як кандидата, здатного протистояти адміністрації США. Вона вихвалялася антипатією Трампа до неї, в тому числі його постом на Truth Social у грудні, де він назвав її поведінку "абсолютно токсичною і такою, що зовсім не сприяє укладанню угод".

Під час першого терміну Трампа Фріланд допомагала вести переговори Канади щодо Північноамериканської угоди про вільну торгівлю і здобула репутацію впертої та агресивної. Незважаючи на суперечливі відносини, переговори завершилися підписанням оновленого пакту, який у Канаді сприйняли як політичну перемогу уряду Трюдо.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв накласти 60-відсоткові мита на китайські товари, а також мита у 25% на всі товари з Канади та Мексики.

Водночас він вирішив не запроваджувати тарифи проти Китаю у перший день на посаді, натомість доручивши своїй адміністрації дослідити, наскільки справедливою є торгівля з іншими державами.