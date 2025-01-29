В Канаде говорят, что угрозы Трампа союзникам могут быть сигналом Китаю

Христя Фриланд, канадский политик, которая борется за пост премьер-министра вместо Джастина Трюдо, считает, что тарифные угрозы президента США Дональда Трампа союзникам могут быть частью более широкой игры против Китая.

Об этом она сказала Bloomberg News, сообщает "Европейская правда".

Фриланд считает, что Трамп очень умный, имеет четкое мировоззрение и угрожает ввести огромные тарифы для Канады, Мексики и других союзников частично для того, чтобы проложить путь к более жесткой политике в отношении Китая.

"Он пришел к выводу, что если он сможет показать остальному миру, насколько злым и жестким он может быть со своими ближайшими партнерами и союзниками – как сильно он готов бить тех действительно милых канадцев, которые на протяжении всей истории были замечательными партнерами США, – как вы думаете, как это повлияет на китайцев?" – сказала она в интервью.

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Фриланд назвала Скотта Бессента, который получил утверждение на посту министра финансов, потенциальным союзником, с которым Канада может сотрудничать, чтобы помочь изменить правила игры в мировой торговле. Она назвала его "невероятно изощренным глобальным экономическим мыслителем".

"Китай снова и снова обещает и не имеет сильного внутреннего спроса. Канада может быть ценным и разумным партнером для США в стремлении восстановить баланс в мировой экономике", – сказала Фриланд.

В своем стремлении заменить Трюдо на посту лидера Либеральной партии, Фриланд позиционирует себя как кандидата, способного противостоять администрации США. Она хвасталась антипатией Трампа к ней, в том числе его постом на Truth Social в декабре, где он назвал ее поведение "абсолютно токсичным и совершенно не способствующим заключению соглашений".

Во время первого срока Трампа Фриланд помогала вести переговоры Канады по Североамериканскому соглашению о свободной торговле и получила репутацию упрямой и агрессивной. Несмотря на противоречивые отношения, переговоры завершились подписанием обновленного пакта, который в Канаде восприняли как политическую победу правительства Трюдо.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп обещал наложить 60-процентные пошлины на китайские товары, а также пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики.

В то же время он решил не вводить тарифы против Китая в первый день на посту, зато поручив своей администрации исследовать, насколько справедливой является торговля с другими государствами.