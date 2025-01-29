ЗМІ: польська фірма втратила контракт в Україні після звинувачень у військовій співпраці з РФ

Польська компанія, яку звинувачують у співпраці з Росією у сфері озброєнь, позбавлена контракту в Україні.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Йдеться про компанію Seco/Warwick, яка, згідно з журналістським розслідуванням російського The Insider і чеського Investigace, разом з вісьмома іншими західноєвропейськими компаніями нібито співпрацювала з російською збройною промисловістю. Польська компанія це заперечує і говорить про саботаж.

За даними журналістів, Seco/Warwick постачала росіянам спеціалізовані промислові печі.

Реклама:

Це обладнання, зазначають вони, є товаром подвійного призначення. Воно може використовуватися в аерокосмічній або машинобудівній галузях.

Натомість компанія повністю заперечує ці повідомлення. Вона визнає, що продала піч росіянам, але до початку повномасштабної війни. З початком агресії вона розірвала всі контакти зі своєю дочірньою компанією в Росії і почала її продавати.

Катажина Савко з Seco/Warwick каже, що час цих публікацій не є випадковим. "У нас був великий контракт в Україні", – додала вона.

"На жаль, ми втратили цей великий контракт через те, що наш клієнт отримав інформацію від свого міністерства про появу такого матеріалу. На цьому вся історія наших контактів закінчилася", – пояснює Катажина Савко.

Нагадаємо, торік у Штутгарті засудили 56-річного чоловіка до семи років ув'язнення за продаж верстатів для виробництва снайперських гвинтівок російському виробнику зброї всупереч торгівельним обмеженням.

Крім того, німецькі журналісти-розслідувачі встановили, що попри санкції у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.