ЗМІ: польська фірма втратила контракт в Україні після звинувачень у військовій співпраці з РФ
Польська компанія, яку звинувачують у співпраці з Росією у сфері озброєнь, позбавлена контракту в Україні.
Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".
Йдеться про компанію Seco/Warwick, яка, згідно з журналістським розслідуванням російського The Insider і чеського Investigace, разом з вісьмома іншими західноєвропейськими компаніями нібито співпрацювала з російською збройною промисловістю. Польська компанія це заперечує і говорить про саботаж.
За даними журналістів, Seco/Warwick постачала росіянам спеціалізовані промислові печі.
Це обладнання, зазначають вони, є товаром подвійного призначення. Воно може використовуватися в аерокосмічній або машинобудівній галузях.
Натомість компанія повністю заперечує ці повідомлення. Вона визнає, що продала піч росіянам, але до початку повномасштабної війни. З початком агресії вона розірвала всі контакти зі своєю дочірньою компанією в Росії і почала її продавати.
Катажина Савко з Seco/Warwick каже, що час цих публікацій не є випадковим. "У нас був великий контракт в Україні", – додала вона.
"На жаль, ми втратили цей великий контракт через те, що наш клієнт отримав інформацію від свого міністерства про появу такого матеріалу. На цьому вся історія наших контактів закінчилася", – пояснює Катажина Савко.
Нагадаємо, торік у Штутгарті засудили 56-річного чоловіка до семи років ув'язнення за продаж верстатів для виробництва снайперських гвинтівок російському виробнику зброї всупереч торгівельним обмеженням.
Крім того, німецькі журналісти-розслідувачі встановили, що попри санкції у 2023 році німецькі компанії могли поставити до Росії понад 300 вантажів, які могли бути використані для виробництва деталей транспортних засобів або боєприпасів.