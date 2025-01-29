СМИ: польская фирма потеряла контракт в Украине после обвинений в военном сотрудничестве с РФ

Польская компания, которую обвиняют в сотрудничестве с Россией в сфере вооружений, лишилась контракта в Украине.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Речь идет о компании Seco/Warwick, которая, согласно журналистскому расследованию российского The Insider и чешского Investigace, вместе с восемью другими западноевропейскими компаниями якобы сотрудничала с российской оружейной промышленностью. Польская компания это отрицает и говорит о саботаже.

По данным журналистов, Seco/Warwick поставляла россиянам специализированные промышленные печи.

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Это оборудование, отмечают они, является товаром двойного назначения. Оно может использоваться в аэрокосмической или машиностроительной отраслях.

Компания полностью отрицает эти сообщения. Она признает, что продала печь россиянам, но до начала полномасштабной войны. С началом агрессии она разорвала все контакты со своей дочерней компанией в России и начала ее продавать.

Катажина Савко из Seco/Warwick говорит, что время этих публикаций не является случайным. "У нас был большой контракт в Украине", – добавила она.

"К сожалению, мы потеряли этот большой контракт из-за того, что наш клиент получил информацию от своего министерства о появлении такого материала. На этом вся история наших контактов закончилась", – объясняет Катажина Савко.

Напомним, в прошлом году в Штутгарте приговорили 56-летнего мужчину к семи годам заключения за продажу станков для производства снайперских винтовок российскому производителю оружия вопреки торговым ограничениям.

Кроме того, немецкие журналисты-расследователи установили, что несмотря на санкции в 2023 году немецкие компании могли поставить в Россию более 300 грузов, которые могли быть использованы для производства деталей транспортных средств или боеприпасов.